El modelo le contó al programa ‘Lo sé todo’ que una mujer fue la que actuó como intermediaria y le dijo que su ‘smartphone’ lo tenía una persona que vende celulares:

“La chica me dice: ‘Oye, mira, tienen tu celular y estas son tus fotos’… es muy delicado que tengan mi celular porque yo ahí tengo datos personales, mis cuentas, mis accesos de un montón de cosas”.

Carvajal continuó diciendo que la delincuente le aconsejo que negociara, algo que el paisa estaba dispuesto a hacer:

“Yo le digo que tratemos de conciliar, que en cuánto me lo va a vender, y me dice la descarada: ‘No mira, yo acabo de hablar con él y me dice que te lo vende en 2 millones y medio’, y yo ¡qué qué!”