El Barbiecore llegó para quedarse, pues desde que se conocieron las primeras imágenes de la película más esperada del año, Barbie, los fans de todo el mundo se han obsesionado con el vestuario y lo han traído de vuelta (porque sí, en su momento, el estilo de la famosa muñeca de Mattel fue la inspiración de diseñadores de talla mundial por ser símbolo de la liberación y el estilo).

Al inicio, la oleada pink, que ha envuelto a todos sin importar el género, tuvo mucho que ver con las fotos que se difundieron en el 2022 de Margot Robbie y Ryan Gosling como Barbie y Ken en el live action de Greta Gerwig, por el parecido monumental de ambos actores con los personajes que interpretan.

(Lea también: WhatsApp estrenó el modo ‘Barbie’ y así puede hacer que funcione en la aplicación)

Sin embargo, eso no fue el único detonante, pues los fans del mundo entero decidieron unirse y fue entonces cuando comenzó la verdadera tendencia:

Megan Fox fue una de las primeras en unirse al “club de celebridades que vamos a vestirnos como Barbie”. Lo hizo en el estreno de Life In Pink, el nuevo documental de Machine GuyKelly. También se sumaron Kim Kardashian “quien ha dado esquinazo a su icónica licra negra de Balenciaga, pasándose al rosa”, escribieron en Vogue; Bella Hadid, que desde entonces ha aprovechado la “mínima ocasión para enfundarse en un total look rosa”, lo mismo que la musa favorita del street style, Hailey Bieber.

Por otro lado, Justin Bieber también al Barbiecore en su concierto de Helsinki y Sebastian Stan en la MET Gala, mientras que “si alguien clavó la fiebre Barbie fue Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, quien colaboró con Pantone para crear un nuevo tono de rosa intenso que inundó toda su colección Otoño-Invierno 2022”, continúan explicando en la icónica revista de moda.

Así pues, que con la premier mundial de Barbie, este fin de semana, las redes explotaron. Por supuesto, los ojos estuvieron puestos en la alfombra roja de Los Ángeles (convertida en una pasarela de moda), a donde llegarían la crema y nata del mundo del espectáculo para celebrar lo que se convirtió, hace tantos años, en el ícono de la moda de la cultura pop.

Lee También

Contrario a lo que se creía y después de hacer toda una campaña previa de color rosa para la promoción del film, Margot Robbie, que literalmente sigue siendo Barbie incluso después de que las cámaras hayan dejado de grabar, usó un look fundido en negro, de corte sirena y lentejuelas que para nada pasó desapercibido para los fans, quienes sabían que es inspirado en uno de los vestidos más recordados con los que salió a la venta la muñeca en 1940.

Mientras que Ryan Gosling, llevó un traje rosa pastel acompañado de una cadena que ha causado mucho furor en las redes porque su dije era una E (al mejor estilo de Barbie) de Eva Mendes, “el amor de su vida”.

ryan gosling rocking not just a sexy little chain but a sexy little chain with a barbie font E for EVA on it I’m gonna throw myself off a cliff pic.twitter.com/dlFBasoJpF

— 🍍francesca🍍 (@francescaaahhhh) July 10, 2023