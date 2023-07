Hace unas cuantas semanas, en México, una entrevista entre la actriz Martha Higareda junto con el presentador mexicano Jordi Rosado, se hizo muy viral cuando la también mexicana, comenzó a describir situaciones que parecían simplemente irreales, relatos que por supuesto usuarios en redes sociales tacharon de mentiras.

Una de las anécdotas más surreales que se contaron, fue una en la que Martha aseguraba que el actor internacional Ryan Gosling la salvó de caerse en un restaurante cuando ella estaba de visita en Los Ángeles. Pues con la reciente visita de Ryan y de Margot Robbie, protagonistas de Barbie, el medio de espectáculos ‘Venga la Alegría’ aprovechó para preguntar al actor si conocía a la actriz mexicana y la respuesta era la que todos esperábamos.

¿Disculpa? ¿Quién es? Lo siento.

Ryan no conoce a Martha Higareda

En el clip compartido en las cuentas oficiales del programa matutino, podemos apreciar como Ryan se nota muy confundido ante la pregunta que el enviado del programa le pudo hacer.

¿Eso significa que Martha miente? No necesariamente, siendo muy objetivos, sencillamente, puede significar lo obvio y es que Gosling no recuerde sus encuentros con Martha, eso no quiere decir que lo que dijo la actriz no sucediera.

Lo cierto es que la reacción de los internautas no se dejó esperar y una gran mayoría revivió los memes que en su momento se le hicieron a la actriz, al menos sabemos que Ken no recuerda haber salvado a Martha con quien, incluso en días pasados, se pudo tomar una fotografía.

No me lo van a creer… pero si! Estuvo increíble platicar con Margot Robbie y con Ryan Gosling de #Barbie y otras anécdotas que ya conocen y otras que ya les compartiré… Va a estar muy padre la película, este 20 de Julio ! #warnerbrosmx @barbiethemovie #barbiethemovie… pic.twitter.com/hWHdFxT9PW — Martha Higareda (@marthahigareda) July 6, 2023

El actor canadiense está en una gira internacional junto con Margot Robbie con motivo de la promoción de la cinta de Barbie, la cual tiene un estreno previsto para el 21 de julio.