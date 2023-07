En una reciente entrevista con Vogue España, Margot Robbie contó que cuando niña no era fan de Barbie, y que ni siquiera recordaba haber tenido una. Algo paradójico siendo que hoy es la encarnación viva de la muñeca con la que la empresaria estadunidense Ruth Handler logró romper los tabúes de las niñas de todo el mundo.

Con la ayuda de Andrew Mukamal, el famoso estilista de moda neoyorkino, Margot se apropió, reinterpretó y replicó los ‘looks’ más incónicos de la Barbie durante la gira promocional de la película, dirigida por Greta Gerwig, que protagoniza con Ryan Gosling y que llega a los cines del país el próximo 21 de julio.

Sin embargo, Margot Robbie, una vez aceptó el papel, nunca lo dejó atrás, aunque le confesara a la misma revista que “no es que quisiera interpretar a Barbie alguna vez en la vida, o soñara con ser ella, ni nada por el estilo”.

Así pues que empezó a encender las redes sociales con sus looks. La primera vez lo hizo durante su cumpleaños en Seúl, donde usó dos trajes firmados por Versace, despertando la nostalgia de aquellos que atravesaron su niñez y adolescencia entre la década de los 60 hasta los 80.

En esa misma ciudad lució un Moschino que hacía referencia a la Barbie Sparkling Pink de 1964.

Posteriormente, en Los Ángeles, la actriz sorprendió a los fans con un vestido de Valentino que hacía franca referencia a Barbie Pink & Fabulous del año 2015.

En Australia usó el icónico vestido de escote strapless a rayas blancas y negras que portó la primera Barbie de 1959, aunque en esta oportunidad, el diseño estuvo a cargo de Andrew Mukamal.

Oh my god!!!! One of Margot Robbie’s press outfits based on the original 1959 Barbie, she is wearing Herve Leger and I love this so much pic.twitter.com/ar8LU7JW1S

— Eboni🤍 (@VersaceVenus_) June 29, 2023