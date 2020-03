La enemistad entre Swift y West acumula varios enfrentamientos, pero uno de los más mediáticos se dio en 2016 tras la publicación del tema ‘Famous’, que se convirtió en un éxito e incluía un verso despectivo sobre la cantante, que siempre defendió que no supo de ese contenido, una versión que la nueva filtración confirma.

La línea fue criticada por otros artistas y por la propia Swift, que en todo momento aseguró que desconocía el contenido completo de la canción.

Como respuesta a la reacción, la mediática mujer de West, Kim Kardashian, publicó en 2016 un fragmento de la llamada entre ambos en el que se escuchaba a Swift dar la autorización para incluir la polémica línea.

“Nunca habría esperado que me avisaras de un verso de una de tus canciones, es algo muy educado por tu parte”, decía Swift a West en el fragmento.

Aunque, tal y como defendió la estrella en su momento, la frase que escuchó Swift era muy diferente de la que finalmente se incluyó en el rap.

En la llamada publicada ahora se aprecia que West solamente mencionó la parte “creo que Taylor y yo todavía podríamos acostarnos”, sin incluir ningún insulto ni nada peyorativo.

De hecho, se escucha a Swift decir que se “alegra porque no sea algo despectivo”.

“Cuánta expectación creaste. Pensaba que iba a ser algo como ‘zorra tonta y estúpida’. Pero no lo es”, valoró Swift.

Sobre el tema, Kim hizo una serie de trinos en la noche del domingo -lamentando antes tener que abordar nuevamente el tema en medio de la crisis que enfrenta el mundo-, en los que reconoció el punto del desconocimiento de Taylor del uso de la palabra ‘bitch’, pero no dándole la razón sobre la existencia de la llamada, como ella dijo en su momento.

“Para aclarar, el único asunto que tuve alrededor de la situación fue que Taylor mintió a través de su publicista, que dijo que “Kanye nunca la llamó para pedir su permiso”. Claramente hablaron y eso lo pueden ver. Nadie nunca negó que la palabra ‘bitch’ fue usada sin su consentimiento”, escribió la empresaria en Twitter.

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission…” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission.

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020