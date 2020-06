green

“¿Lástima? Mmmm, no te digo lo que sí me daría lástima a mí de ti 🙈🤣. No debe ser una lástima que una mujer no sepa cocinar”, respondió la artista al leer: “Nooo, a mí me parece divina, lástima que no sepa cocinar 😞, pero bueno, yo soy chef, le puedo cocinar todos los días 😍”.

Y aunque el usuario en gran parte de su mensaje intentó piropear a la actriz, a ella y a varias de las mujeres que la siguen lo que más les llamó la atención fue que él mencionara el tema de la cocina, pues hasta lo acusaron de “machista”.

“Siempre piensan eso, quieren es empleada”, “el machismo en Colombia no cambia, de por Dios, los hombres piensan que uno debe ser el reemplazo de la mamá. ¡Por eso me separé, te admiro, bella!” y “machismo a flor de piel en ese comentario, nos quieren apenas dentro de la cocina. ¡Les duele que seamos libres de decidir nuestros gustos y más que estos no sean funcionales para ellos! ¡Lina, eres hermosa, alegre, inspiradora y una chimba!”, fueron algunas de las reacciones de las seguidoras de la actriz.

Al leer tantos comentarios en su contra, el hombre trató de defenderse diciendo: “Ah, entonces no puedo opinar”, pero además señalando a algunas de sus críticas de tener mala comprensión de lectura y a otras acusándolas de ser entrometidas.

“¿Machista? Comprensión de lectura, mamita. Lo que hay que leer” y “¿me vas a decir que nunca has entrado a la página de alguien a dejarle un comentario? Jajaja, vos sos otra sapa”, fueron un par de respuestas del usuario.

