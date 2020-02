green

“Yo no necesito lagartearle a nadie”, fue el ‘post’ con el que la artista acompañó su publicación que ha generado risas y comentarios donde la elogian por su talento para los videos de Tik Tok, pues este no es el primero con el que encanta a sus seguidores.

Y es que algunas de las varias frases que Dávila usó en el agarrón con Nassar y que dobló la actriz fueron: “Usted no es un periodista, usted es un lagarto, un tipo vergonzoso”, “como no pudo tener éxito como periodista, porque usted es un fracasado, se fue a lagartearle al uribismo para que le dieran la Casa de Nariño. Yo no soy largarta”, “inepto”, “patán”, “usted es una vergüenza para el periodismo”.

Lina no es la primera famosa que le ha ‘sacado jugo’ a la pelea de los periodistas durante una entrevista sobre un vuelo de la primera dama de Colombia, María Juliana Ruiz, que generó controversia este mes. El cantante Manuel Medrano y el humorista Hassam también se burlaron del sonado agarrón.

Aquí dejamos la grabación de la famosa repitiendo parte de lo sucedido entre Vicky y Hassam el 11 de febrero, en Semana.