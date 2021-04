green

‘La liendra‘ interactuó con sus seguidores a través de preguntas en las historias de Instagram. “Pregunte, pónganme a escoger, qué opino de, lo que sea…”, manifestó el joven en la casilla destinada para que sus seguidores le dejaran las inquietudes que tenían.

Una de las preguntas que más eco tuvo en las redes sociales fue la que le hicieron en torno a qué es lo que más le gusta de su novia, la paisa Daniela Duke, quien también se desempeña como ‘influenciadora’. A algunas personas les pareció que la respuesta que dio el creador de contenidos terminó siendo una indirecta hacia Luisa Castro, su exnovia.

El quindiano expresó que admira el hecho de que su pareja tenga proyectos propios y que sea una mujer madura. “Lo que más me encanta de Daniela es que es una mujer que, a parte de mi, tiene qué hacer, tiene su vida hecha. Uno no tiene que estar diciéndole: ‘Ey, haga algo, levántese temprano’. Lo que más me gusta es que es una mujer que ya está criada”, expresó el joven en las últimas horas.

Sin embargo, esa no fue la única pregunta que ‘La liendra’ respondió sobre la relación que tiene con Duke. A él también le preguntaron por qué inició una relación con ella poco tiempo después de que terminó su noviazgo con Castro. Al respecto, el ‘instagrammer’ respondió: “Ni yo pensé que iba a tener a alguien tan rápido, pero cuando uno es buena persona, Dios le manda buenas personas a uno. Tampoco me metí con cualquiera. La mona es alguien grandioso. Uno tiene que saber reconocer”.

Por último, el ‘influencer’ respondió por qué no se ha ido a vivir junto a Duke. “Quiero vivir el noviazgo bien bacano. Hoy la gente vive con tanto afán. Se conocen con alguien, a la semana ya le están diciendo te amo. Yo quiero estar con la mona suave, vivir un noviazgo a la antigua, calmados”, señaló.

Los jóvenes creadores de contenidos ya completan varios meses de relación amorosa y han callado las bocas de quienes en un principio estaban convencidos de que su noviazgo no estaba tan consolidado. A continuación, en video, las respuestas que dio ‘La liendra’ sobre su relación amorosa: