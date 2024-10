La trágica muerte del excantante de One Direction, Liam Payne, al caer del balcón de un hotel en Argentina, sorprendió a millones de fans alrededor de todo el mundo. A menos de dos semanas de su partida, se conoció la primera canción de su último disco, que será lanzada de manera póstuma.

(Vea también: “Un hombre y una mujer”: Mhoni Vidente tuvo espeluznante visión de la muerte de Liam Payne)

Mucho se ha especulado sobre las causas y los posibles momentos que vivió el artista británico antes del momento de su deceso. Día a día se conocen nuevos datos, entre fotografías y videos de la fatal caída, hasta declaraciones de los encargados del hotel donde se hospedada el cantante.

En medio del dolor de familiares y fans del músico, el productor Sam Pounds mostró un adelanto de lo que será la primera grabación póstuma publicada de Liam Payne, que verá la luz este 1 de noviembre.

Aunque Liam Payne cosechó su fama y éxito en la agrupación juvenil One Direction, el cantante seguía explorando su creatividad musical en una carrera solista que contaba con un álbum de estudio: ‘LP1’ del 2019.

Así se conoció a través de redes sociales, en las publicaciones que el mismo artista realizaba en su cuenta de Instagram, y la del productor Sam Pounds, con quien grabó su segundo álbum, junto a su hermana Ruth Gibbins.

‘Do No Wrong’ es el nombre del ‘single’ que dio a conocer el ganador del premio Grammy Sam Pounds, en Instagram. Se esperaba hiciera parte del segundo álbum solista de Payne, el cual, según La Tercera, saldrá oficialmente este viernes 1 de noviembre.

“Hicimos juntos una música increíble y hermosa que vivirá para siempre”, expresó el productor en su cuenta de Instagram.

Sam Pounds https://t.co/wWn3SNOs9t

I pray that this will be a blessing to the world like Liam has always dreamed. I pray angels will comfort you all everyday while listening. I pray that this song will be a blessing to Ruth, Bear, and the entire family. I pray that this song… pic.twitter.com/nX0e9qcNon

— Sam Pounds (@iamsampounds) October 28, 2024