El mundo del entretenimiento quedó conmocionado el pasado miércoles 16 de octubre con la muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien cayó del tercer piso del hotel en el que se estaba hospedando en Argentina.

(Vea también: Nuevas fotos de Liam Payne previo a su muerte abren dudas sobre el caso; ¿fue violento?)

Por ahora son pocos los detalles que se conocen respecto a cómo se produjo el deceso. Sin embargo, las autoridades confirmaron que Liam Payne murió por un “politraumatismo” con “hemorragia interna y externa” provocado por la caída.

Pero mientras se conoce qué fue lo que exactamente sucedió, Mhoni Vidente, que había predicho la muerte del británico, lanzó una teoría sobre cómo fueron los hechos, no sin antes mostrarse incrédula ante la situación.

“Desde hace 10 años tuvo problemas con sustancias, fue muy buen padre y buen hijo […]. Un hombre de 31 años, muy guapo y carismático, con más de 50 millones de dólares en el banco, con un hijo de 7 años, no se explica en qué momento una persona así se puede quitar la vida”, señaló en un video publicado en su canal de YouTube.

En un principio, la clarividente señaló que su problema con las drogas no habría sido lo que desencadenó la muerte, pues dijo que estuvo varias veces luchando contra sus adicciones.

“Liam Payne no se quitó la vida, fue aventado intencionalmente […]. Recordemos que él tenía un tipo de problema que no soportaba las alturas, no soportaba estar en lugares encerrados y tenía varias fobias en su vida, entonces, es imposible que él estuviera tan cerca del balcón sin antes separarse”, explicó Mhoni Vidente.