El padre del músico británico Liam Payne arribó este viernes a Buenos Aires y protagonizó una emotiva escena al visitar el altar improvisado frente al hotel donde el exintegrante de la banda One Direction murió el miércoles, mientras crecía la conmoción en el mundo del espectáculo por su deceso.

Geoff Payne llegó a la capital de Argentina a primera hora. Un equipo de la AFP vio su camioneta salir horas después de la morgue, adonde tenía que presentarse para reconocer el cuerpo de su hijo.

En la tarde acudió al hotel CasaSur, donde ocurrió la tragedia, y al salir se detuvo en silencio en el improvisado santuario con el que los fans han ido desbordando la acera a lo largo de tres días con fotografías, flores, cartas y velas.

Rodeado por un centenar de conmovidas fanáticas, Payne padre se detuvo a leer mensajes -varios en inglés-, besó algunas fotos y agradeció a las jóvenes su apoyo. Las ‘directioners’, como se conoce a las seguidoras de la reconocida banda, rompieron en llanto.

Geoff Payne paid tribute to his son Liam 🕊️💔

Geoff payne ,The father of to Liam Payne, arrived in Buenos Aires hotel where everything happend ! cant even imagine what he is going through still met everyone ! so much strength ! pic.twitter.com/SxJAnMpdXX

