Liam Payne falleció el pasado 16 de octubre tras caer del balcón de la habitación de su hotel en Buenos Aires, Argentina. La noticia tomó por sorpresa a los millones de fanáticos de su música como solista y también haciendo parte de One Direction.

Desde entonces son muchos los artistas y personas que lo conocían que se refirieron al tema y lamentaron su muerte, entre ellos Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik, sus compañeros en la agrupación británica.

Todas las despedidas han sido conmovedoras y han recordado las mejores cualidades del cantante de 31 años. Ahora, Cheryl Cole, expareja y madre de su hijo ha emitido un comunicado en el que menciona a Bear Gray Payne.

La exjurado de ‘The X Factor’, programa en el que el joven se hizo famoso junto a One Direction compartió una instantánea en la que se le ve recostado junto a su bebé que, en ese entonces, parecía tener tan solo unos días de vida.

En su comunicado, inició con las palabras: “Mientras trato de navegar por este evento devastador y a través de mi propio duelo en este momento indescriptiblemente doloroso, me gustaría recordar amablemente a todos que hemos perdido a un ser humano”.

Posteriormente escribió que Liam no solo era una celebridad, también era un hijo, hermano, tío y querido amigo, “papá de nuestro hijo de 7 años, un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre”.

Es entonces cuando empezó la crítica a los medios de comunicación: “Lo que más me atormenta es que un día Bear tendrá acceso a los informes abominables y a la explotación mediática que hemos visto en los últimos dos días. Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro”.