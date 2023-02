Y es que RBD ya agotó entradas en sus tres conciertos confirmados en Colombia, y sus seguidores piden una cuarta, esperando que quizá sea en Bogotá u otra ciudad diferente a Medellín.

Aprovechando el éxito de sus conciertos, este jueves se conoció su nuevo lanzamiento, titulado ‘S.H.E.A.’, en el que parece hablarles directamente a sus seguidores.

“Desde febrero he vuelto a escribirte canciones”, dice incluso, agregando después que “un amor tan grande, no se va, no se fue” y que “siempre ha estado aquí”.

Letra de S.H.E.A., nueva canción de RBD

Los intérpretes de la nueva canción son Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez, mientras que Alfonso Herrera sigue estando ausente en el regreso del grupo.

Esto dice la canción:

“Desde febrero he vuelto a escribirte canciones

Desde hace tanto quiero darte explicaciones

Con un lo siento quiero devolver el tiempo

Para volver y que en un beso me perdones

Lo bonito de la vida es que no olvidas, no

Nunca olvidarás el primer amor

Pero aunque se pase el tiempo vuelve el viento, que

Te hizo contener la respiración

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca te olvidé

Porque un amor tan grande, no se va, no se fue

Yo siempre he estado aquí

Yo nunca me alejé

Porque mi corazón siempre estará donde estés

No tengo que volver si yo nunca me fui

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Yo siempre he estado aquí

Yo-oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh

Sálvame con este corazón

Tan sólo enséñame un poco de tu amor

Y sólo quédate en silencio que aún hay tanto por contar

Y hay canciones que nos quedan por cantar

Volver a sentir lo que me enamora

Lo que no se olvida

Aunque pasen las horas