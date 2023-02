La banda mexicana logró este miércoles su tercer ‘sold out’ en Medellín, luego de que las dos primeras fechas para sus conciertos de noviembre se agotaran en horas y tuvieran que abrir una nueva para quienes aún querían asistir a su gira de reencuentro.

Una vez se hizo el anuncio de que la totalidad del evento había sido vendida, los organizadores dejaron abierta la posibilidad de que se abra una cuarta función.

La primera fecha será el próximo 3 de noviembre, cuya apertura se dio gracias a la gestión de la cantante colombiana Karol G, quien pidió públicamente que se agregara a Colombia en la lista de países de la gira.

La segunda fecha, el sábado 4 de noviembre, también agotó localidades en cuestión de horas, por lo que se anunció una tercera que salió a la venta este miércoles y para la que ya no quedan entradas.

Así lo confirmó Ocesa (uno de los organizadores) en sus redes sociales, donde indicó que “la tercera fecha del ‘Soy Rebelde Tour’ está totalmente agotada”. No obstante, abrió la opción de una cuarta en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Ante el anuncio, varios seguidores que aún no han podido conseguir un tiquete de entrada a los conciertos se pronunciaron y pidieron con fervor que se abra un nuevo concierto. Sin embargo, hay quienes piden que este sea llevado a cabo en otra ciudad del país.

“Háganle, ellos fueron un fenómeno musical que enloqueció a adolescentes y que ahora ya son adultos independientes y que facturan”, “por favor, a ver si logro complacer a mi yo de adolescencia”, “Bogotá y no hagan más fechas”, “Bogotá o Cali, por favor”, “ya en Medellín no nos da el tiempo”, “sí, otra fecha porque no he podido comprar ninguna entrada”, “por favor, uno de mis sueños es ir a un concierto de ellos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Colombia, justamente, fue el primer país fuera de México que visitó la agrupación en 2005 y en esa ocasión los aficionados mostraron la gran admiración que tienen por los artistas.

“El público llenó los estadios de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, convocando a más de 100.000 personas”, indicaron en un comunicado T6H Entertainment, Live Nation y Ocesa Colombia, organizadores del evento.