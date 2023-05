La también modelo ha compartido en distintas oportunidades detalles de su nueva faceta como mamá y fue una de las celebridades que estuvo en el programa ‘Sin filtro’, en el que habló con total transparencia sobre su esposo, Álvaro Rodríguez, y cómo la ha ayudado en el nuevo camino de padres de familia.

(Lea también: Laura Tobón confesó los retoques estéticos que se ha realizado para verse más joven)

“La transformación que he tenido con Álvaro ha sido de muchos aprendizajes, porque a veces se vuelven un poco incomodos los esposos porque ellos no saben ni lactar, no ayudan de la misma manera que una mamá, pero a la vez ellos tratan de hacer lo mejor por nosotras hacen también florecer la relación de una manera totalmente diferente”, indicó Tobón.