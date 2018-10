Y es que Majida tuvo que enterarse por redes sociales, que Mayolo ya no haría parte del musical en el que ella también actúa.

“Me tomó por sorpresa está noticia. Me empezaron a escribir personas que siguen nuestros conciertos, yo no entendía muy bien de qué me estaban hablando, y finalmente entré a las redes y vi la publicación de Laura. Uno siente el corazón arrugadito porque no espera eso de las personas que uno quiere”, declaró la artista a ‘La Red’, del canal Caracol.

De igual manera, el director del musical, Juan Carlos Mazo, se sintió “traicionado” por la decisión de la vocalista de Mojito Lite, sobretodo porque se va al musical que es competencia directa de ‘Planchando el despecho’.

No obstante, Mayolo aseguró que la decisión fue de común acuerdo entre ella y el director, por los diferentes cruces de compromisos que tenía, pues “en el momento en que yo no les puedo brindar todo mi compromiso, es mejor que no esté ahí”, declaró la artista.

Majida Issa aseguró que más allá de la decisión, el tema es “hacer las cosas sin dañar a los demás”, pues además de afectar la amistad, hubo pérdida en la inversión que se realizó al hacer un video musical y publicidad para promocionar la gira.