Sin embargo, tiempo después, Mayolo decidió dejar esta producción teatral, escudándose en que no tenía el tiempo suficiente para cumplirle al equipo de trabajo, pero a los pocos días salió a la luz que ella se unió al elenco de ‘Mujeres a la plancha’, la competencia directa de la obra ya mencionada, pues ambas manejan una temática similar.

Marbelle, que presenta ‘Lo sé todo‘ y hace parte de la producción que abandonó Mayolo, se mostró bastante molesta por su retiro y aseguró que era un acto de deslealtad.

“Uno no puede echarles la culpa a tiempos o comparar problemas de tiempo con deslealtad, son dos cosas muy distintas; una cosa es el profesionalismo y otra la deslealtad, no solo con nuestro equipo sino con nuestro director, con nuestros libretos, con el video que acabábamos de hacer”, detalló la intérprete de ‘Collar de perlas’.



La presentadora también comentó que ellos tenían contratos firmados y han tenido que pagar varias multas por incumplimiento, ya que en lo pactado estaba incluida la intérprete de ‘Si te molesta’.

“Lo que ella está diciendo no es cierto; a ella le propusieron irse al proyecto que está haciendo ahorita y obviamente le llovieron propuestas y dejó de lado esto; es injustificable decir: ‘No puedo presentar un programa de lunes a viernes porque no me dan los tiempos y mañana terminar en la competencia’ […] Nos sentimos orgullosas en el momento en que lo hicimos, pensamos que éramos un equipo, que éramos una familia. […] Nunca tuvimos idea de la otra propuesta que ella tenía, todo en la vida tiene excusas y desde que las excusas se hicieron los gatos no comen carne”, concluyó Marbelle.

Estas declaraciones de Marbelle se dieron luego de que Mayolo explicara su versión de los hechos ante las cámaras del programa ‘Lo sé todo’, del Canal 1.