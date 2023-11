La mujer de 35 años, que interpretó a ‘La Gaviota’ en la aclamada ficción, está en la final de la octava temporada de la competencia de cocina en el país ibérico, y se sabrá si es o no la ganadora el jueves 30 de noviembre de 2023.

Laura Londoño deberá enfrentarse a duros rivales que quieren quedarse con el premio y el título de campeón al igual que la actriz colombiana: la periodista Toñi Moreno, el polista Álvaro Escassi y el modelo Daniel Illescas.

“Siento nervios, muchas ganas y responsabilidad. Pero es una alegría inmensa, es un gran triunfo”, expresó Laura tras conocer que era finalista.

“El nacimiento de mi hija fue lo que me impulsó a cambiar. Sentí el deseo de alimentarla y comprendí que brindar comida es una manera de expresar amor. Disfruto de los desafíos y de salir de la rutina. Si me hubiera aferrado a la idea de que no sé cocinar, no habría explorado si era cierto o no. Así que decidí abrir la puerta a un mundo desconocido y lo estoy honrando”, indicó la actriz colombiana.

Los problemas de Laura Londoño con sus compañeros

La competencia de cocina se transmite hace más de un mes a través de la cadena Radio Televisión Española, más conocida por sus siglas RTVE, y en cada capítulo la colombiana se ha exhibido con comportamientos que han sido mal recibidos por la audiencia y ha sido objeto de críticas negativas.

En plataformas de redes sociales, algunos usuarios señalan que ha adoptado una actitud altiva y resentida, llegando incluso a mencionar que, aunque antes era la favorita de muchos, ahora prefieren que abandone el programa de cocina.

Algunos comentarios para la colombiana en redes sociales fueron: “#MCCelebrity por favor #Lauralondoño es insoportable!!. Y cuando canta es para apagar la televisión”, “vale que a Laura Londoño le tengo manía porque me parece una pésima concursante de MasterChef Celebrity, pero ¡que horror de look se ha puesto!”, “Blanca Romero a sus pies . Cautivadora por su naturalidad. Bravo. Y nos vamos a tener que quedar con la prepotencia de Laura Londoño , que injusta es la vida.”, “de los 4, a mí me gustaría que fuese Dani Illescas, pero pienso que será Laura Londoño”.

