Fue en entrevista con ‘Suso, el paspi’ donde la bumanguesa contó el momento especial que vivió el pasado 15 de junio, cuando cumplió 39 años.

Allí recordó, primero, que el 6 de junio de 2019, cuando murió su gran amigo Jota Mario Valencia, “el estudio de ‘Muy buenos días’ se llenó de plumas”, lo cual ella asocia con la creencia que el fallecido presentador tenía en los ángeles.

(Mira también: Laura Acuña le inventó enfermedad a un profesor para volarse al Reinado Nacional).

Este es el video que Natalia Romero, entonces integrante del equipo de entretenimiento del Canal RCN, publicó sobre el extraño hecho que ocurrió camino al set donde grababan un homenaje póstumo a Jota Mario.

Pero, además, Laura Acuña mencionó que en su pasado cumpleaños vivió una experiencia similar que la hizo recordar a Valencia.

“Se me pegó una pluma en la puerta del carro y yo siento, no sé si porque quiero o porque de verdad es cierto, que en cada una de las cosas importantes que me pasan en la vida él está siempre”, mencionó con la voz entrecortada.