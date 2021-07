Lucho Díaz fue uno de los protagonistas del reciente capítulo de ‘Masterchef‘. El embolador dejó claro desde el principio del episodio que no estaba atravesando sus mejores días y declaró: “Amanecí un poco aburrido. De premio dos campañas y me ponen un delantal negro”.

Eso fue antes de que iniciara el primer reto del día, en el que los cocineros tuvieron que preparar en parejas un sándwich. Díaz trabajó junto al humorista Freddy Beltrán, pero su preparación no les gustó a los chefs. Por eso, el exconcejal quedó condenado a participar en el reto de eliminación, en el que el peor calificado terminaría saliendo del ‘reality’ del Canal RCN.

‘Lucho’ se mostró bastante desanimado por volver al reto de eliminación y aseguró que no lo iba a realizar, porque prefería renunciar al programa. “Mejor me voy. Me siento maltratado. No voy a cocinar. Sé lo que tengo que hacer, lo escuché de los chefs, lo he hecho, pero no lo voy a hacer”, aseguró el exconcejal antes de que empezara la prueba con la que se definiría el nuevo eliminado del programa.

En ella, los participantes debían preparar un arroz chino. Díaz no quiso cocinar desde el inicio del reto, pero recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus compañeros. Varios famosos lo animaron y le pidieron que no se rindiera de esa manera.

‘Lucho’ aceptó cocinar el arroz chino, pero no le quedó de la mejor manera. Los chefs ni siquiera probaron su preparación porque a simple vista la vieron cruda. “Lo hice mal porque no era yo, mi cabeza estaba en otro lado”, reconoció el exconcejal.

A la venezolana Alicia Machado, ex Miss Universo que en este capítulo tuvo una actitud que no les gustó a los televidentes del programa, también le quedó crudo el arroz chino. La mayoría de seguidores pensaban que el eliminado sería Díaz por la actitud que tuvo en la prueba, pero los jurados tomaron una decisión sorpresiva.

Los chefs decidieron eliminarlos a ambos. ‘Lucho’ se fue molesto y reconoció que dejó crudo el arroz de manera intencional. “Lo hice de aposta”, confesó el embolador. Por su parte, la venezolana se despidió llorando porque su hija estaba mal de salud y estaba preocupada por ese tema.

Los demás participantes de ‘Masterchef’ despidieron de la mejor manera a Díaz y Machado, limando así las asperezas que pudieron surgir entre ellos durante el ‘reality’.