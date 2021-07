La edición 2021 de ‘Masterchef Celebrity’ sigue pegada entre los televidentes y genera impacto en redes sociales. Además de esto, algunos participantes han creado lazos de amistad en medio del concurso, como Liss Pereira y Emmanuel Esparza.

Mediante una publicación en su cuenta en Instagram, Pereira compartió una divertida anécdota que tuvo con el artista ibérico cuando llegaron a Santa Marta para grabar los episodios del programa, que se transmite en el Canal RCN.

“Recuerdos. Además de la cocina, ‘Masterchef’ me ha dejado buenos momentos con gente muy bacana. A este par, ‘Pity’ Camacho y Emmanuel Esparza, gracias porque me han hecho reír mucho”, escribió.

En la publicación, que tiene cerca de 200.000 reproducciones, se puede observar cómo la humorista se burla de Esparza debido que llevó un saco bastante grueso a tierra caliente. “¿Qué nos pasa, güevón?”, afirmó el español.

Luego de que tuvo un altercado con Liss Pereira durante el episodio del domingo pasado, Carla Giraldo habló en Bravísimo, de City TV, sobre los hechos que suceden en la cocina y que no muestra el Canal RCN.

“Ella sabe que no voy a decir cosas que no son. Me molestó verla haciendo algo que para ella no es trampa. Para mi conciencia este es un juego en el que hay plata de por medio, un premio. Yo por eso quiero ganar y me molesta que hagan trampa”, precisó.