Endry Cardeño, como es su nombre real, ventiló a través de su cuenta de X (antes Twitter) un caso de violencia mientras hacía ejercicio. Según expuso la figura del espectáculo, en la noche del jueves 22 de febrero fue atacada por un sujeto en Cúcuta, Norte de Santander.

En su mensaje, explicó que el atacante no era un “indigente”, aunque resaltó que no fue una situación de gravedad, pero le preocupaba que este tipo de hechos siguieran repitiéndose en contra de otras personas. El hecho se registró en la zona del Malecón, punto que Cardeño frecuenta para hacer ejercicio.

“Y no pienso solo en mí y mi seguridad, sino también en la de tantas mujeres que tienen la misma rutina de sano esparcimiento”, dijo la actriz. Del mismo modo, expuso que no sabía qué postura habrían tomado las autoridades en caso de haberse defendido, dejando sobre la mesa la pregunta sobre a favor de quién estaría la Policía.

La intérprete de ‘Laisa’ también se refirió a otra situación que le sucedió tan solo horas después del ataque de género, pues expuso que un religioso se había acercado a ella mientras hacía deporte y la había instado a acercarse a Dios.

“¡Ya no puede una hacer ejercicio en paz! Ayer un subnormal me palmeó la cola, y hoy un cristiano me interrumpió para hacerme el llamado del Señor. Solo puedo pensar que si no te pueden respetar, la única opción es que te tengan miedo”, mencionó.