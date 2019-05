Como ya es costumbre, la estrellas de ‘Keeping up with the Kardashians’ no podían faltar a esta gala, que se lleva a cabo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Estados Unidos.

Otra de las famosas que no faltó este año fue Jennifer Lopez, quien llegó acompañada de su promedio Alex Rodríguez, y parece que su deslumbrante traje inspirado en Cleopatra no solo impactó a los asistentes sino a la menor de las Jenner.

Medios como Quién y Upsocl destacaron el hecho de que varios fotógrafos captaron a la multimillonaria viendo en 2 ocasiones el trasero de ‘La diva del Bronx’, que es la parte del cuerpo que más halagan de la cantante. ¿Será que el traje de Lopez le hacía ver las nalgas más voluptuosas que las de Kylie?

La primera vez que fue captada fue cuando iban a fotografiarla junto a su hermana Kendall, ella estaba de espaldas y volteó a ver a Lopez, quien se estaba tomando una foto con Donatella Versace.

Luego en medio de las mismas tomas su mirada se hizo evidente, pero esta vez lo hizo viendo directamente a la intérprete de ‘El anillo’.