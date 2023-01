Después de dos años desde que Kim Kardashian y Kanye West anunciaron su separación, todo se convirtió en un martirio para la empresaria, ya que ella siempre intentaba alejarse del rapero, pero él buscaba cualquier manera por recuperar su amor.

(Lea también: Kim Kardashian revela la extravagante regla que sus empleados deben seguir)

Por fin lograron llegar a un acuerdo en el que acordaron la custodia compartida de sus cuatro menores: North, Chicago, Saint y Psalm la cual será divida de una manera en la que ambos pasarán la misma cantidad de tiempo con ellos. Sin embargo, será Kim quien más esté con ellos ya que vivirán con ella.

Por otro lado, se concretó que West tendrá que desembolsar una cantidad de manutención por sus hijos la cual podría estar en un valor de 200 mil dólares mensuales, sin contar gastos escolares o de seguridad, esto sin importar si ellos están con Kim o con Kanye. Con lo que sí estuvo de acuerdo fue con el tema de que, en caso de presentarse algún inconveniente con los menores, los dos deberán estar al tanto y solucionarlo, sin que uno decida por el otro.

En medio de esta gran noticia para la empresaria, sus fanáticos han conocido una graciosa historia y es que, la socialité ha pasado por el altar tres veces, una con Damon Thomas, luego con Kris Humphries y, por último, con el padre de sus hijos, Kanye West.

(Vea también: [Video] Kim Kardashian contó, entre lágrimas, lo difícil que es ser la exesposa de Kanye West)

Lo curioso es que en una de esas bodas por poco y se vuelve en una novia fugitiva. Fue el 2011 cuando la estrella de televisión se iba a casar con Kris Humphries en una ceremonia que en ese entones costó 10 millones de dólares. Desafortunadamente este amor solo duró 72 días, razón por la que admitió que estuvo a punto de no contraer matrimonio debido a la presión que sentía al ser una boda transmitida por televisión.

“Estamos filmando esto para un programa de televisión. Si me voy, seré conocida como la novia fugitiva para siempre y será una gran broma y creo que me ha acobardado”, comentaba Kim ante sus hermanas en una reunión familiar. De hecho, la hija de Kris Jenner comentó que, aunque pensó en echar todo para atrás no fue capaz de hacerlo tras ver los grandes gastos. “Me sentí presionada. Sentí que iba a defraudar a todos”, comentaba.

Además, una de las grandes confesiones la realizó cuando habló sobre pedirle ayuda a su madre para huir en aquella fecha. Incluso, fue Kris quien reveló que aconsejó a su hija en las siguientes bodas para pensarlo muy bien antes de casarse y manifestó su ayuda por si quería salir corriendo de ese momento.

Lee También

“Escucha, si realmente no quieres hacer esto, no creo que debas hacerlo”, mencionaba la madre de las Kardashian. Admitiendo que después de tantos fracasos, sintió en algún momento que su primer matrimonio real había sucedido con el rapero Kanye West, a quien seis años después le solicitó el divorcio.