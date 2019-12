La falsa noticia circuló luego de que Kim mostrara en redes sociales que le había dado de regalo de Navidad a su pequeña North una chaqueta que usó Michael Jackson en el cumpleaños número 65 de Elizabeth Taylor, en 1997.

“Tal vez, lo más sorprendente, sin embargo, es que ella también le dio a North la camisa que llevaba el presidente John F. Kennedy cuando le dispararon y murió”, decía, aparentemente, una nota de Refinery29.

“Wow. ¡Esto, obviamente, es falso! No conseguí la camisa de JFK. Esa es una broma enferma que alguien tuiteó como un falsa historia de Instagram que nunca subí”, escribió Kim en su cuenta verificada de Twitter.

WOW this is obviously fake! @Refinery29 I did not get JFK’s shirt. That is a sick joke that someone tweeted as a fake ig story that I never posted. https://t.co/fajEtOrlqU

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 31, 2019