La historia de amor que comenzó en ‘La Descarga’, ‘reality’ de canto de Caracol Televisión, hace unos meses no duró mucho. Breiner, del equipo de Gusi, y Keyla, del grupo de Marbelle, sostuvieron un noviazgo que fue criticado en su momento por la diferencia de edad que existe entre ambos.

El romance quedó marcado porque dentro del concurso se ‘casaron’ en una boda organizada por sus propios compañeros y tanto la exparticipante de ‘La Voz Kids’ 2015 como el finalista de ‘A otro nivel’ se dieron el “sí, acepto”.

Pero el noviazgo no duró mucho pese a que en una oportunidad dijeron estar hechos “el uno para el otro”, pues este domingo se confirmó que terminaron definitivamente por una infidelidad por parte de Breiner.

‘La descarga’: cómo Keyla descubrió que le eran infiel

Según lo contado por la propia artista en el programa ‘La Red’, desde hace un buen tiempo había sospechado que algo no andaba bien. Sin embargo, la confirmación de lo que estaba pensando se dio cuando Breiner se le desapareció un día por varias horas.

Aunque en su momento ella no le hizo ningún tipo de reclamo, este llegó el día en el que vio un mensaje en su celular que le causó curiosidad.

“Él estaba bañándose, yo estaba acostada en la cama y le entró un mensaje al celular que decía: ‘Cosita’. Para que a uno le digan así es porque tiene que haber una confianza impresionante. Me sentía muy nerviosa en ese momento y no sabía si era una buena decisión ver el mensaje”, narró Keyla en el programa de chismes.

Acá, lo contado por Keyla:

La cantante afirmó que abrió el mensaje y fue allí donde se encontró con una conversación “bastante comprometedora” en la que habían audios que contenían palabras como: “Quiero volverte a ver”, “mi amor”, “te amo”. Incluso, Keyla aseguró que Breiner estaba cuadrando un viaje a Cartagena con dicha persona.

“No aguanté, me puse a llorar y a empacar mis cosas. Cuando me puse a llorar, él me dijo que para qué cogía su celular. Le mostré el chat y le pregunté y ahí mismo se tapó la cara. Eran como las 2:30 de la mañana, pero yo pedí un carro y me fui. No quería estar en ese lugar”, recordó la joven de ese día.

Aunque no reveló la identidad de la mujer con la que la engañó Breiner, sí aseguró conocerla porque había asistido a la celebración del cumpleaños de Breiner.

“Se me hizo raro, pero nunca sospeché nada. Yo hubiera podido celarlo con cualquiera menos con ella […]. No perdono una infidelidad ni perdono que una persona me falte el respeto de esa forma y más cuando ofrezco todo de una forma genuina”, concluyó la exparticipante de ‘La Descarga’.