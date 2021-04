green

TMZ, medio especializado en entretenimiento, aseguró que la también ‘influenciadora’ denunció que por culpa de los fotógrafos ha estado en constante peligro, pues sus fotos han expuesto en dónde vive y esto ha afectado su paz.

Kendall Jenner recibe amenazas de muerte

Este lunes 5 de abril la modelo —que presentó a su nuevo novio en San Valentín— consiguió que un juez le diera una orden de alejamiento a un hombre que está obsesionado con ella; el sujeto ha dicho que le disparará y que acabará con su propia vida después de eso.

Pese a que el fallo a su favor fue un respiro para la ‘influenciadora’, su seguridad sigue sin ser suficiente ante los acosadores; un día antes de obtener la orden de alejamiento, un hombre afectó su paz.

Kendall Jenner y Kylie Jenner son perseguidas por el mismo acosador

Un hombre, identificado como Shaquan King, se se infiltró en la propiedad de la mayor de las hermanas Jenner, tocó descontroladamente las ventanas de su casa, gritó y se atrevió a nadar desnudo en su piscina.

Pese a que la mansión de la estrella de ‘Keeping up with the Kardashians’, ubicada en Beverly Hills, tiene una gran cantidad de personas de seguridad, el hombre logró burlarlas; una vez fue descubierto, lo pusieron a disposición de la Policía.

Aunque las autoridades se hicieron cargo, 6 horas después King fue puesto en libertad e inmediatamente se fue hacia el conjunto de casas en el que vive Kylie Jenner con su hija Stormi.

Según los documentos legales, la modelo expuso que el hombre ya estuvo en la cárcel por secuestro y que tiene varias fotos suyas en redes sociales; este hecho hizo que Kendall contratara a más guardaespaldas y que abandonara definitivamente su casa.

Actualmente, está en proceso una orden de alejamiento dirigida hacia el sujeto, quien no podría volverse a acercar ni a las hermanas ni a Kris Jenner.