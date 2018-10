“¿Cómo creen que esa gente terrorífica sabe dónde está mi casa?”, escribió Kendall en un primer trino en respuesta a la publicación de TMZ con la noticia de que el intruso había sido detenido por la policía, cuando estaba al lado de la piscina de la estrella de las pasarelas.

and how do you guys think these terrifying people know where my house is? cuz you release not only photos but my location. it is so beyond unsafe. is this not our one ounce of privacy we can get??? …. https://t.co/Y1oglJsHck

Un minuto más tarde, subió el tono en un segundo trino en el que, aclarando que entiende en qué se metió al ser famosa, reprochó que el sitio la ponga en peligro al publicar la ubicación de su casa y fotos de la misma, y añadió que deberían “sentirse avergonzados”.

i understand what i’ve signed up for but when you release the exact location to where i live THAT is when you’re putting my life in danger. your home is your safe haven, but for me, cuz of outlets like you, my home is anything BUT. you should be ashamed of yourself. https://t.co/Y1oglJsHck

— Kendall (@KendallJenner) October 18, 2018