La periodista Vanessa de la Torre expresó en ‘6 AM’ de Caracol Radio su indignación por la letra de ‘+57’, la canción que lanzaron Karol G, Feid, J Balvin, Maluma, Blessd, Ryan Castro y DFZM, porque, según ella, denigra de la mujer y asocia a la ciudad de Medellín con realidades como la prostitución y el consumo de drogas.

(Vea también: Letra de ‘+57’, de Karol G, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ, Maluma y J Balvin)

“Lo que hacen es vender a Medellín, en esos términos, es todo lo que uno no quiere mostrar: ni las drogas, la estética mafiosa“, criticó la comunicadora visiblemente indignada por el tema que reúne a los máximos exponentes del reggaetón del país bajo la batuta del productor ganador de un premio Grammy ‘Ovy On The Drums’.

De la Torre criticó especialmente a Karol G, a quien tachó de incoherente, por defender a la mujer, mientras, según la comunicadora, sus letras “despotrican de la mujer”.

“Es que es horrible. Me cuesta trabajo entender que una mujer como Karol G, que todo el tiempo habla de empoderamiento femenino, se refiera en esos términos sobre su ciudad y sobre las mujeres”, apuntó.

Mientras que sus compañeros de programa se mostraron menos reacios a la nueva canción, que recibe su nombre ‘+57’ en homenaje al código internacional que utilizan los teléfonos en Colombia, de la Torre se mostró contraria a valorar la música por su penetración comercial.

“Todo lo que importa es vender, aun poniendo sobre un escenario internacional de esa manera a una ciudad como Medellín, están violando y matando a menores de edad, extranjeros que llegan a abusar de ellas”, expresó.

Para de la Torre, es importante reclamarles consciencia a estos cantantes porque “si ellos mismo hablan en esos términos de su ciudad, qué podemos esperar del resto”.

“¿Por qué Juanes si es capaz de hacerlo?”, señaló respecto a la consciencia que le exige a los artistas.

¿La canción ‘+57’ habla mal de Medellín?

Dadas las críticas de Vanessa de la Torre a la canción de Karol G, Maluma, J Balvin, Ryan Castro y los reggaetoneros paisas, conviene preguntarse qué menciones hace la canción ‘+57’ de la ciudad de Medellín.

Mientras que para Vanessa de la Torre, la canción “es una oda a las cosas que ocurren en las noches de Medellín: ‘pepas’, ‘grillas'”; otra es la posición del director del servicio informativo de Caracol Radio en Medellín, Juan Carlos Higuita.

El periodista antioqueño explicó lo que para él significa la mención de la palabra ‘Medallo’ en el contexto de la canción, señalando que no hay una asociación directa con los escenarios conflictivos que tanto indignaron a su compañera de medio.

“La letra lo que dice es ‘porque en ‘Medallo’ soy como Drake en Toronto’, porque son los reyes del reggaeton, los máximos exponentes como lo hace Drake en la ciudad en la que nació y en la que es un genio de la música”, aclaró Higuita.

A continuación encuentre completa la letra de la canción ‘+57’ de Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Blssd y DFMZ.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.