Karol G sumó otro hito a su exitosa carrera al hacer vibrar a más de 100.000 personas durante el Rock in Río 2024.

(Vea también: Hermana de Greeicy la boleteó en redes: la grabó mal parqueada limpiándose los dientes)

La artista, conocida por su energía y conexión con el público, dejó una huella imborrable en el festival. Sin embargo, parece que se tomará un descanso.

A través de su canal de difusión en Telegram, Karol G anunció que no realizará más presentaciones en vivo durante lo que queda del año. En un emotivo mensaje, expresó:

“Gracias por ser tan incondicionales conmigo! Nunca doy por sentado ese amor y, por el contrario, cada día me sorprenden más con las cosas que están dispuestas a hacer por mí. Gracias al fans club de Chile que hizo presencia en Brasil… gracias a todos por el apoyo, gracias por creer en mí… gracias infinitas por sus oraciones también y gracias por haber hecho cada lanzamiento, show… cada momento especial este último año. ¡Los amo! De verdad, gracias, por tanto. Ese día no pude ponerles más cosas porque, pues ya con el show encima todo. Además, estaba muy nerviosa, tenía el corazón que se me salía todo el tiempo. Ese fue el último show del año. ¡El amor y gratitud que siento por ustedes me supera!”