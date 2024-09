Una noche llena de fiesta, música y premios. Ante miles de asistentes, la cantante de reggaeton colombiana Karol G causo furor durante su presentación en los MTV Video Music Awards 2024 con su presentación. Sumándole que bailó hasta con la misma Taylor Swift.

(Lea también: Karol G sorprendió a seguidores con foto que provocó suspiros: “Para ver cómo voy”

La reguetonera paisa de 33 años fue imponente e iluminó completamente el escenario del UBS Arena en Belmont, Nueva York, justo cuando interpretó la canción que ha sido un éxito en las plataformas ‘Si antes te hubiera conocido’.

Le puede interesar: Con videos y fotos virales, famosos celebraron el triunfo de la Selección Colombia contra Argentina por Eliminatorias

Con un vestido en llamas y un gran cambio de look, la cantante urbana sobresale en esta nueva edición de los premios MTV. Llamó la atención en la alfombra roja, ante todos los asistentes y fans que la acompañaron a las afueras.

My girl @karolg has arrived to the #VMAs carpet and she is looking HOT 🔥🔥 pic.twitter.com/70UJhSePtm

— MTV (@MTV) September 11, 2024