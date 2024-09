Por: El Colombiano

La cantante española Marta Sánchez felicitó a Karol G por su participación en la nueva versión de ‘Vivo por ella’ con el maestro Andrea Bocelli.

La ‘Bichota’ sorprendió a sus seguidores haciendo una adaptación en español con Bocelli, autor de esta obra italiana lanzada en 1996 como ‘Vivo per lei’, luego en alemán titulada como ‘Ich lebe für sie’, en inglés ‘Live for Love’, en francés ‘Je vis pour elle’ y en español conocida como ‘Vivo por ella’.

“Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor reimaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, Karol G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”, comentó Bocelli acerca de esta colaboración.

Así mismo, la artista colombiana dijo que “estaba superconectada con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí – es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar Vivo por Ella me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”.

Los halagos de Marta Sánchez

“Felicidades a Karol G por esta fantástica colaboración con mi querido Andrea Bocelli. Espero que te traiga tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera y en mi vida. Saber que tu madre se ha emocionado es tan bella noticia. Sé lo que se siente cuando llenamos de orgullo a nuestros padres, no cabe duda de que debe estar muy orgullosa de una mujer como tú. Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos y tu esencia una inspiración”, escribió Sánchez en su cuenta de Instagram.

Cabe recordar que Sánchez cantó en 1996 y en español esta melodía con Bocelli, siendo una de las mejores adaptaciones para la obra que también se utilizó en la novela mexicana ‘Vivo por Elena’ (1998) de Televisa, producida por Juan Osorio y protagonizada por Victoria Ruffo y Saúl Lizaso.

