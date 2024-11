Los artistas paisas se unieron junto a DFMZ para lanzar una de las canciones con más proyección de 2024. Los cantantes se reunieron en un estudio y lanzaron el video oficial de la canción, en el que incluso mostraron un beso tímido entre Karol G y Feid.

(Vea también: Feid habló de relación con Karol G y la exposición mediática: “Si cojo lucha, seré infeliz”)

Letra de +57

Colombia gang

Le dijo al novio que se iba a dormir ya

Pero su amiga le daño la mente

Las 2:30 se empezó a maquillar

Dijo que llegaba en 20′

Apagó el cel pa’ no dejarse pillar

La baby es mala pero inteligente

Y auque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende (wow)

Aquí lo que hay es exotic, pepa, guaro, Hpnotiq (-tiq)

Un parche rela (Pu), te ofrezco something

Pa’-Pa’ tomar, estás voladita, no te van a pillar

Una mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Eso allá atrá’ está gigante, delicaíto’, cógelo, qué aguante

Mamacita desde los fourteen

Entra a la disco y se le siente el ki

Mami, estos shots yo me los doy por ti

Es mucho lo que abajo carga, en el maki no cabe la nalga (Jaja)

Ella tiene to’ los código’ (Oh)

Escucha 2pac y ese culito es notorio

Le echo en el abdomen la cremita de Oreo (Ja)

Pa’ gastarle en el tubo (Chin, chin)

No la cartelean ni en el Q’hubo

Culo grande, culo grandote (Awoo)

Shortes Machine pa’ que todo eso se note (Tra, tra)

Le tiro la labia pa’ que se me empelote

Me voy sin casco con ese tote (¡Pu-pu-pu!)

En la BlackBerry guardo tu PIN

Si tiene una liendra, soy el remix

Esa boquita, pa’ darle unos kiss (Ajá)

Yo la llamé pa’ que pun, pa’ que tin (Yeah)

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera

La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera

Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende

El culo es de ella y por ende se prende (Zaga)

Ella sabe con quién se atiende

Parece inocente, esos ojitos mienten

Y al gatito lo tiene “depende”

Chupando bombón, mamacita esa grilla (Ey)

En la disco nunca está en la silla (No)

Pa’ la buena suerte, tanguita amarilla

Acicalaíta’ por si alguien la pilla

Chupando bombón, mamacita esa grilla

En la disco nunca está en la silla

Pa’ la buena suerte, tanguita amarilla

Acicalaíta’ por si alguien la pilla (Mamá)

La gorra puesta, visajosa pa’ salirle a usted bien chimba (Jaja)

Esa sonrisa en su boquita me confirma

Que ese culito suyo es mío con sello y firma

Si se demora el novio, aplíquele la misma (Jaja)

Porque yo la rompo

Y ese parcero al lado mío es mero tonto

Si está muy loco el fierro, yo se lo monto

Porque en Medallo soy como Drake en Toronto

Da-Da-Da-Dame ubi, dame time y yo le llego

Me mira y se la entrego toda, ella no quiere boda

Dice que coma callado y que coma ciego

El sexo tiene código, que plata mata bonito

Tiene lo suyo, ella no quiere jugar (Ajá)

Conmigo se quiere quedar

Me habla la real, ‘tá jugando a federball

Son las 11 p. m., saca ese culo a pasear

Rompe, rompe, rompe y dale a todo, ma, que nadie te pare

Pide una de Ovy On The Drums, los novio’ no valen

En la disco, marihuana, trago y jale

Tu novio, el chistoso, que le pare y le baje

Quiere sentirse mujer

Quiere volver a sentir que está bella (Jaja, ¿sí sabe, mi amor?)

Y aunque esa bebita tiene dueño, ella sale cuando quiera (Quiera)

La nota está subiendo y ella perreando esa borrachera

Pasa el chorro boca a boca (Boca), lo enrola (Enrola) y lo prende

Y si le preguntan que si tiene novio, depende

Yeah

KAROL G-G, La Bichota (Yeah)

Feid, FERXXO (Wow)

Leggo

Maluma, Don Juan, yeah

Blessd, ¿sí sabe? (Yeah)

Awoo (¡Pu-pu-pu!), Ryan Castro

DF

Latino gang, gang

Colombia gang, gang

J Balvin, man, man

Leggo, yeah (Baby)

Ovy On The Drums (Yeah-yeah, yeah-yeah)

Ovy en la batería, mami, mami, mami

KEITYN, en la mira

Colombia gang, gang, yeah

Ay, eh, Ave María

Ah

Qué chimba

