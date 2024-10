En una reciente entrevista con el puertorriqueño Chente Ydrach, el cantante colombiano Feid, conocido como “El Ferxxo”, rompió el silencio y habló por primera vez sobre su relación con Karol G, una de las parejas más seguidas del mundo del entretenimiento.

La conversación giró en torno a cómo la fama y la constante exposición mediática afectan su noviazgo, algo que hasta ahora ambos artistas habían mantenido en un bajo perfil.

Feid reconoció que la fama viene con un costo emocional, tanto en su carrera como en su vida privada.

“Es el trabajo que escogí y tengo que aceptarlo con la exposición, con lo que hay que hacer o con que opinen”, dijo el artista de 32 años, quien admitió que aunque disfruta de su éxito, estar bajo la lupa constantemente puede ser agotador.

Sin embargo, no parece arrepentido: “Si yo no quisiera que opinen de mi música o de mi relación, no hubiera escogido hacer esto”.