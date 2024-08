Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Karol G, la talentosa cantante colombiana de éxitos como ‘Provenza’, ‘Tusa’, ‘200 copas’ y ‘Si antes te hubiera conocido’, sigue siendo una de las artistas más influyentes en la escena musical internacional. No solo ha conquistado al mundo con su música, sino que también ha mantenido a sus seguidores intrigados con su vida personal, especialmente su relación con el cantante urbano Feid.

Tras concluir su aclamada gira mundial ‘Mañana será bonito tour’ en Madrid, donde llenó el estadio Santiago Bernabéu durante cuatro noches consecutivas, Karol G sorprendió al público al hacer pública su relación con Feid.

Durante uno de los conciertos de él, ambos compartieron el escenario, dejando claro el cariño que existe entre sí. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención recientemente es un mensaje que Karol G compartió en sus redes sociales, que parece insinuar un futuro más comprometido con el artista.

Karol G confiesa querer tener hijos con Feid

En un video publicado en sus historias, Karol G dejó volar la imaginación de sus seguidores:

“Pienso 24/7 cómo serían nuestros bebés”, escribió, con un corazón verde, símbolo que sus fans asocian inmediatamente con Feid.

Esta simple frase fue suficiente para desatar una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que la relación entre ambos esté dando pasos hacia una nueva etapa.

Aunque Karol G y Feid han optado por mantener su vida privada alejada de los reflectores, evitando confirmaciones oficiales sobre su relación, sus interacciones en público y estos pequeños gestos en redes sociales han alimentado los rumores de un posible compromiso. Esta discreción parece haber sido la clave para que ambos disfruten de su tiempo juntos sin la presión constante de los medios.

La especulación sobre un posible futuro juntos se intensificó aún más en marzo de 2024, durante un concierto en Ciudad de Guatemala. En una interacción con el público, Karol G leyó un cartel que decía: “Karol G, mi esposo me quiere dejar por ti”, a lo que respondió con humor: “Pero es que yo ya estoy comprometida”. Aunque no mostró un anillo de compromiso ni ofreció más detalles, esta declaración desató la euforia entre los asistentes y los rumores no han dejado de crecer desde entonces.

Los seguidores de la pareja han recibido estos mensajes con entusiasmo, soñando con la posibilidad de que Karol G y Feid estén considerando formar una familia en un futuro cercano. Aunque solo el tiempo dirá qué depara el destino para esta pareja, una cosa es segura: Karol G y Feid han logrado cautivar al público no solo con su música, sino también con su historia de amor, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del género urbano.

