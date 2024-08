Aunque desde hace un buen tiempo se dejó de hablar de lo que fueron las relaciones amorosas que sostuvieron las cantantes colombianas Karol G y Shakira con Anuel AA y Gerard Piqué, respectivamente, en las últimas horas se volvió a activar el tema en redes sociales.

Y es que todo fue por cuenta de un junte que quizá nadie esperaba, pues Anuel AA publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se aprecia compartiendo con el exfutbolista español (padre de los dos hijos de Shakira).

Aunque no se tiene mayor información sobre el motivo de dicho encuentro, lo que sí llamó la atención de varios usuarios fue la frase con la que acompañó la publicación.

“Gerard Piqué, los más odiados, pero los más amados”, escribió el artista puertorriqueño.

Para ver la foto, deslice hasta la número tres del siguiente carrete:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos salieron a burlarse del cantante, asegurando que no superaba a Karol G. Cabe recordar que la ‘Bichota’ y Shakira se juntaron para interpretar la canción ‘TQG’, que para muchos de sus seguidores fue un desahogo contra Anuel y Piqué.

“Karol G y Shakira diciendo: no nos superan”, “que hagan una tiradera juntos”, “Anuel pagó por esa foto”, “se viene canción con Piqué”, “ahora Karol G está enamorada de un caballero”, “hasta Shakira tiene más plata que los dos juntos”, “supere a Karol”, “ojo, no sea que te sal…pique”, “Shakira no va a volver a colaborar contigo”, “yo solo veo un par de payasos”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

