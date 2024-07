Por: Q'HUBO MEDELLÍN

Todo parece indicar que Anuel AA está obsesionado con Karol G y con Feid. Así lo dio a entender con un publicación en redes sociales en la que se refirió a los paisas mezclando los profesional con lo personal, como ya lo ha hecho otras veces.

Resulta que en una entrevista le preguntaron al Ferxxo [Feid] cuál era, según él, la mejor canción trap de la historia y él contestó “Diles” de Bad Bunny, Ozuna y Farruko.

Tal parece que Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del ex de la Bichota, no estuvo de acuerdo con esa respuesta y a través de su cuenta de Instagram demostró lo ardido que quedó.

Anuel le dijo a Feid que no mintiera sobre el mejor trap de todos los tiempos y que, supuestamente, su opinión no importa. Ah, pero antes escribió “Tu mujer me ama”.

“Tu opinión no va a confundir a nadie”, aseguró el reguetonero puertorriqueño, quien remató su mensaje afirmando que la mayoría de los mejores traps de la historia son suyos.

Y es que, según el trapero, la mejor de todas las canciones de ese género es ‘Razones’ porque, argumentó, está en número 1 en Apple Music, debutó de número 7 en Spotify y es número 1 en YouTube.

¿Por qué terminaron Anuel AA y Karol G?

Sus caminos tomaron rumbos diferentes y en febrero de 2021 anunciaron su separación. Ambos negaron que hubiera terceros involucrados en su decisión, lo que llevó a sus seguidores a descartar la posibilidad de una infidelidad.

“Si aceptar esto ya es complicado, imagina hacerlo ante millones de personas. Durante mucho tiempo, tratamos de mantener nuestra relación alejada de las redes sociales para protegernos. Nunca usamos nuestra relación para hacer marketing, ni hoy ni hace casi tres años cuando todo empezó”, escribió en esa ocasión Karol G.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.