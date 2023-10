Eran dos las colombianas que lideraban las nominaciones a los Premios Billboard de la música latina que se celebraron en la noche de este jueves en Miami. Karol G con 15 nominaciones y Shakira con 12 tenían bastantes opciones para ser protagonistas. De igual manera la lista de artistas nacionales estaban nominados Feid, Manuel Turizo, Kali Uchis, Sebastián Yatra y Maluma.

La gala comenzó premiando canciones que han hecho historia como Tití me preguntó de Bad Bunny, ganadora de la Canción del año en ventas.

Los premios para Colombia comenzaron a llegar muy temprano. A media hora de haber empezado la gala Karol G recibió el primero de la noche: Top latin álbum del año con su Mañana será bonito.

La colombiana celebró su premio cantando y luego manifestó su felicidad: “Estoy muy emocionada. Con los premios hoy, si los recibo me emociono mucho, si no los recibo conozco maestros de la música que no tienen premios y son igual de legendarios, pero este es especial porque premia mi álbum, la música que preparé para ustedes, que ustedes disfrutan, ¡que chimba!, los amo mucho”.

La senda de los colombianos ganadores siguió con Manuel Turizo, quien consiguió la estatuilla como Global 200 – canción latina del año por su canción La Bachata.

Otros ganadores

Peso Pluma era uno de los artistas más nominados, tenía en total 21 nominaciones en 15 categorías que incluían Artista del Año, Compositor del Año, Artista Latino del Año Global 200 y Mejor Álbum Latino del Año.

El mexicano consiguió el premio Hot latin song – canción del año por Ella baila sola al lado de Eslabón Armado y también el premio a Mejor nuevo artista.

La gala también exaltó a Bad Bunny, el Grupo Frontera y un homenaje como ícono de la música latina para la boricua Ivy Queen.

El premio humanitario

Karol G por su parte también se hizo acreedora al premio Billboard Spirit of Hope por su trabajo humanitario con su Fundación Con Cora que apoya a mujeres en situaciones vulnerables a través de becas (incluida la educación para mujeres encarceladas y madres adolescentes) y el apoyo a las artes y las instituciones educativas.

“Este galardón fue creado hace más de dos décadas en honor a la fallecida Selena y honra la filantropía de los artistas”, explicaron desde Billboard.

Karol G detalló antes de recibir el premio que trabajan con mujeres cabeza de familia “porque de esta manera beneficiamos a toda la familia. Cada vez que hacemos un proyecto se acerca más gente a echarnos una mano”.

Listado de ganadores de los Premios Billboard de la Música Latina

Mejor nuevo artista: Peso pluma

Global 200 Latin Artista del año: Bad Bunny

Global 200 Latin canción del año: La bachata, Manuel Turizo

Hot Latin Canción del año: Ella Baila Sola, Eslabon Armado & Peso Pluma

Hot Latin Songs Artista del año dúo o grupo: Grupo Frontera

Top Latin Álbum del año: Mañana será bonito, Karol G

Canción del año Latin Airplay: La bachata, Manuel Turizo

