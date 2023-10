Peso Pluma, el popular cantante de corridos tumbados de México, nunca se aleja de la mirada de los medios, pero ahora es tema de conversación debido a que algunos usuarios lo están criticando por usar una expresión muy común de Argentina, ello posiblemente como resultado de convivir mucho con su actual pareja Nicki Nicole que es originaria de ahí.

El cantante tiene un tono de voz muy particular y el género que canta es muy mexicano, por ello que cuando se despidió de su público en uno de sus recientes conciertos, este extrañara a los asistentes por supuestamente usar acento argentino y una expresión muy utilizada en aquel país.

Me voy recontento por vivir todo esto con ustedes mi gente, que si no es por ustedes no estaría tomando el micrófono aquí.