El mole es una de las comidas mexicanas más populares cuyo origen se remonta hasta el siglo XVII, y hasta la fecha sigue siendo el platillo preferido de muchos para eventos como las bodas o los cumpleaños. Por esta razón, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) analizó diferentes marcas de este producto y determinó cuáles deberán salir del mercado.

En la edición de la Revista del Consumidor del mes de octubre, la Profeco dio a conocer el estudio de calidad que hizo a 33 marcas distintas de moles, cubriendo tanto su presentación en polvo como en pasta (rojos, negros, almendrados, cacao y camarón) para determinar cuáles cumplen con la normatividad impuesta.

Las pruebas que se llevaron a cabo en el estudio fueron la declaración nutrimental de cada producto, sus ingredientes, instrucciones de uso o preparación, sistema de etiquetado así como su calidad sanitaria, para evitar riesgos de salud entre los consumidores; con base en estos criterios, se determinó que las siguientes marcas podrían salir del mercado:

Cocina Mestiza: Mole con camarón en polvo de 400 gramos. No indica cuánto mole contiene, por lo que incumple con las normas oficiales mexicanas. Su precio es de $97 pesos.

Damane Artesanía Gourmet de 420 miligramos: incumple con la normatividad debido a que sus instrucciones no son claras; además declara tener 410 ml pero realmente contiene 380 ml de producto, y su etiqueta no se ajusta a la norma vigente debido a que no tiene el sello de exceso de azúcares. Su precio es de $98 pesos.

El sabor de Oaxaca de 500 gramos: no presenta su declaración nutrimental con base en el producto preparado, usa sellos que no debería colocar y el etiquetado no se ha ajustado a los requisitos de la norma vigente. Su precio es de $86 pesos.

San Pedro de 250 gramos: sus instrucciones de uso no son claras, además de que la etiqueta no se ajusta a los requisitos de la norma, no presenta su declaración nutrimental y le falta el sello de “exceso de azúcares”. Su precio es de $56 pesos.

Coro de 365 gramos: delara 3% de carbohidratos y contiene 22%, declara 1% de azúcares totales y contiene 9.5%, no tiene el sello de “exceso de azúcares”. Su precio es de $49 pesos.

Don Rey de 250 gramos: sus instrucciones de uso no son claras, no presenta su declaración nutrimental con base en el producto preparado, la etiqueta no se ha ajustado a los requisitos de la norma vigente, y el fabricante no presentó información sobre su preparación. Su precio es de $27 pesos.

Origen Sano de 250 gramos: sus instrucciones de uso no son claras, no presenta su declaración nutrimental, la etiqueta no se ha ajustado a los requisitos de la norma vigente, le falta el sello de “exceso de azúcares”. Su precio es de $64 pesos.

Amores y Sabores de 300 gramos: sus instrucciones de uso no son claras y no indica cuánta almendra contiene. Su precio es de $144 pesos.

Cocina Mestiza México de 210 gramos: no indica cuánta almendra contiene. Su precio es de $71 pesos.

Gurrumina de 350 gramos: no indica cuánta almendra contiene, sus instrucciones de uso no son claras, no presenta declaración nutrimental y le falta el sello de “exceso de azúcares”. Su precio es de $136 pesos.