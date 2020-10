green

La intérprete de ‘Ay, Dios mío’ ha aprovechado el tiempo en pandemia para enfocarse en sus proyectos personales y disfrutar de su tiempo, aunque para muchos es extraño que durante los últimos días no haya compartido contenido junto a su novio Anuel y sugieren una posible ruptura.

Muestra de cómo aprovecha el tiempo Karol G es la mencionada publicación, en la que aparece caminando a la orilla del mar, con una cerveza en sus manos, una salida de baño de colores azul, amarillo y blanco y, debajo de esta, un diminuto bikini negro.

Con lo anterior, la artista nominada a 4 categorías de los Latin Grammy no solo sacó su lado más seductor ante sus fanáticos, sino que de una u otra forma acabó con las especulaciones de un posible embarazo, que nacieron en la pasada gala de los Premios Juventud.

Aquí, la instantánea playera, que comentaron personajes como su papá, Mala Rodríguez, Yarisha Ayala, Ovy on the Drums, Giulia Be y Luisa Castro: