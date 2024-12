Este viernes 20 de diciembre, el exmandatario estadounidense sorprendió a sus seguidores con la lista de canciones que marcaron su 2024. Así ocurre todos los años, cuando, como toda una celebridad en redes sociales, publica en sus cuentas las que —él considera— fueron sus mejores lecturas del año, las mejores películas que vio, entre otras.

“Siempre espero con ansias compartir mi lista anual de libros, películas y música favoritos”, escribió a comienzos de semana cuando compartió “algunos de los libros que se quedaron conmigo mucho después de terminar de leerlos” y de paso recomendó comprarlos en esta temporada navideña, “preferiblemente en una librería o biblioteca independiente”.

Un par de horas después salió el listado de las películas “que recomiendo ver este año”, entre las que se encuentran ‘Conclave’, que se estrenará en Colombia en febrero, o ‘Duna: parte 2’, que ya se puede ver en MAX.

Le llegó el turno a las canciones y ahí hay una colombiana. La lista de Obama la abre el rapero norteamericano Kendrick Lamar con su más reciente sencillo –lanzado en noviembre de este año– llamado ‘Squabble Up’. Es una canción incluida en su sexto álbum de estudio.

Le siguen artistas como Billie Eilish o Rema, muy habituales en sus listados, así como Beyoncé con su éxito country de este 2024, Texas Hold ‘Em.

Particularmente en este listado no hay ningún clásico, algo que es usual en Obama que siempre recomienda canciones de antaño de Bruce Springsteen, por ejemplo, pero sí aparece un merenguito muy latino, interpretado por una colombiana.

En el listado de Barack Obama aparece el éxito ‘Si antes te hubiera conocido’ de Karol G.

