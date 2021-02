green

Timbarlake sorprendió al mundo con la publicación de un mensaje en sus redes sociales en el que por primera vez ofreció disculpas a sus dos colegas por los hechos que hizo en el pasado.

“Lamento profundamente los momentos de mi vida en los que mis acciones contribuyeron al problema, en los que hablé fuera de turno o no defendí lo que era correcto. Entiendo que me quedé corto en esos momentos y en muchos otros y me beneficié de un sistema que aprueba la misoginia y el racismo”, dijo en el mensaje que publicó en su cuenta de Instagram.

Allí habló específicamente de Britney Spears y Janet Jackson, dos mujeres que le ayudaron a impulsar su carrera, pero no precisamente por hechos de los cuales él se sienta orgulloso actualmente. “Me preocupo por estas mujeres y las respeto, y sé que fracasé”, escribió.

En su mensaje, además de hacer una autocrítica, también habla sobre la industria y asegura que es “defectuosa” especialmente para los hombres blancos con éxito y, dice él, “debido a mi ignorancia, no lo reconocí por lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida”.

Este es el mensaje completo de Justin Timbarlake en el que habla como pocas veces sobre su ‘oscuro’ pasado:

¿Por qué se disculpa Justin Timbarlake con Britney Spears?

La ‘Princesita del pop’ y el cantante fueron pareja desde 1998 hasta el 2002. En ese momento ambos, sobre todo ella, eran la sensación musical y eso le permitió a él avanzar mucho en su carrera.

Luego de que terminaron, Justin Timbarlake habló de lo que fue su relación con la joven revelación de la época y, aunque ella aseguraba que su deseo era llegar virgen hasta el matrimonio, él contó que sí tuvieron relaciones sexuales.

Otro de los hechos por los que el cantante y actor ha sido muy criticado, es porque en el video de ‘Cry Me a River’ utilizó una modelo con rasgos muy similares a los de Britney Spears.

¿Por qué Justin Timbarlake se disculpa con Janet Jackson?

En el Super Bowl del 2004 ambos artistas fueron los encargados del afamado ‘show de medio tiempo’, que en este 2021 tuvo a The Weeknd como la gran estrella.

Cuando ellos estaban terminando su presentación, Justin desprendió parte del traje de Janet Jackson y le dejó al descubierto su seno derecho. En ese momento, cuando internet estaba tomando fuerza, el video fue uno de los más difundidos por todo el mundo.

Lo llamativo de aquel hecho es que las críticas cayeron más sobre ella que sobre él, pues se creía que fue algo premeditado por la hermana de Michael Jackson, quien aún estaba vivo.