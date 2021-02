Britney Spears, de 39 años, compartió un enérgico video de una presentación del 2017, en la que aparece cantando ‘Toxic’ en el New Year’s Rockin Eve.

La intérprete de ‘Baby One More Time’ aprovechó para declarar su amor por la música y por estar bailando y disfrutando en un escenario, pero dejó claro que se está tomando un tiempo para “aprender y ser una persona normal”.

“¡No puedo creer que esta actuación de ‘Toxic’ sea de hace 3 años! Siempre me encantará estar en el escenario … pero me estoy tomando el tiempo para aprender y ser una persona normal”, escribió en su cuenta de Twitter.

Can’t believe this performance of Toxic is from 3 years ago !!! I’ll always love being on stage …. but I am taking the time to learn and be a normal person ….. I love simply enjoying the basics of every day life !!!! @NYRE pic.twitter.com/Kthh9fIWtJ

Pero eso no fue todo. Britney Spears, que podría recuperar ‘libertad’ después de 13 años, aseguró que hay una gran diferencia entre lo que creemos que “sabemos sobre la vida de una persona” y otra muy distinta lo que es la “persona real que vive detrás del lente”.

Estas declaraciones estarían relacionadas con el documental ‘Framing Britney Spears, producido por The New York Times, que analiza el ascenso de la ‘princesa del pop’ y la controversia que rodea la tutela legal que ejerce su padre sobre ella desde el 2008.

“¡Cada persona tiene su historia y su opinión sobre las historias de otras personas! Todos tenemos tantas vidas diferentes, hermosas y brillantes. Recuerde, no importa lo que pensemos que sabemos sobre la vida de una persona, no es nada comparado con la persona real que vive detrás de la lente”, escribió en otro tuit.

Each person has their story and their take on other people’s stories !!!! We all have so many different bright beautiful lives 🌹🌸🌷🌼!!! Remember, no matter what we think we know about a person’s life it is nothing compared to the actual person living behind the lens 📷✨ !!!!

— Britney Spears (@britneyspears) February 9, 2021