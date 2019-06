Sin embargo, cuatro días después de la inesperada propuesta, el intérprete de ‘Sorry’ le dijo a TMZ que su trino fue simplemente algo aleatorio que vino a su cabeza luego de ver una entrevista del actor, y que es algo que hace “a veces”.

Cuando los paparazzis le preguntaron si de todas formas lo haría en caso de que Cruise aceptara, Bieber dijo que “tendría que ponerme en forma” y que Tom, además de darle una paliza, probablemente estaría “fuera de mi categoría de peso”. También destacó que el seguidor de la cienciología tiene “fuerza de papá” que sería difícil de superar.

A continuación, el trino con el que Justin retó a Tom. Si quieres ver el video con sus declaraciones, lo puedes encontrar en la página de TMZ.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?

— Justin Bieber (@justinbieber) June 10, 2019