“Últimamente, me estoy preocupando ya [risas], muchos me preguntan, y no les voy a hacer publicidad, tranquilos, que si me operé la cara, que si me inyecté los pómulos; ¡hágame el favor!”, fue lo primero que dijo la artista para desmentir algún procedimiento en su rostro.

Luego, la actriz que da vida a Dany Daza en ‘Pa’ quererte’ fue más específica y hasta se refirió a que ella no tenía la necesidad de hacerse nada en sus cachetes, pero si decidiera recurrir a algún procedimiento estético no lo negaría.

“Miren, hay gente que tiene [señala sus senos] y no necesita operarse; hay gente que tiene nalga y no necesita operarse; yo tengo los pómulos así, así son. ¡Se los juro que no me he hecho nada! Y si me lo hago no creo que les cuente, pero por lo menos no lo negaría [risas]”, dijo Juliette Pardau.

La declaración de la también novia del actor Julián Román ha sido ‘posteada’ por varias cuentas públicas de Instagram y aquí dejamos una de las publicaciones en las que compartieron sus historias en la red social.