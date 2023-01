Venegas es una de las artistas con mayor reconocimiento en Latinoamérica. Éxitos como ‘Limón y sal’, ‘Me voy’ y ‘Eres para mí’, sonaron sin parar en todas las estaciones radiales e hicieron que, perteneciendo al género pop, tuviera presentaciones en festivales como Rock al Parque, en Colombia.

Luego de más de dos décadas de carrera musical y cientos de conciertos ofrecidos a nivel mundial, la cantautora se animó a contar que no todo en su vida ha sido color rosa.

Aunque muchos fans conocen su faceta de triunfos, pocos tenían en mente que para comprar uno de sus primeros instrumentos tuvo que trabajar en una famosa cadena de restaurantes de la que no tiene las mejores referencias.

Primer trabajo de Julieta Venegas fue en McDonald’s, no le gustó y se volvió vegetariana

La artista nacida en California (EE. UU.), pero nacionalizada mexicana, conversó con Yordi Rosado en su canal de YouTube y allí dejó saber que su primer trabajo fue en uno de los restaurantes de esa popular cadena norteamericana.

Venegas contó que su labor fue en la cocina, pero que el trabajo era tan desagradable que apenas duró un mes: “La primera vez que trabajé fue porque quería comprarme un teclado. La primera vez que trabajé fue en un McDonald’s, por un mes y después dije ‘no, esto no es para mí’”.

Su intención era ahorrar dinero para comprarse un teclado, pero pese a que fue contratada para trabajar en la cocina, tenía que desempeñar varias tareas que no le gustaron: “Empiezas en la cocina lavando platos. Y luego yéndote a no sé qué y haciendo no sé qué y, o sea, yo traumada. Dije ‘no, no’”.

Pero ahí no pararon las confesiones. La cantante también contó que en esa cadena “son unos explotadores” y que después de esa complicada experiencia laboral que vivió, no volvió a pisar uno de esos restaurantes y que, increíblemente, su fugaz paso allí la llevó a convertirse en vegetariana: