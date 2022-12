Una de las tradiciones más importantes que existen en los hogares latinoamericanos es la de prepara una cena especial para compartir con familiares y amigos en Navidad o Año Nuevo.

(Vea también: [Video] Osos panda aprovecharon las nevadas en EE.UU y se pusieron a jugar como niños)

Algunos preparan recetas bastante internacionales como un risotto, pero hay quienes prefieren ir a la fija y preparar todo tipo de platillos con carne de cerdo como base para deleitar a los invitados.

La buena noticia para dos pequeños cerdos es que se salvaron de ser la cena en alguna mesa estadounidense debido al indulto que recibieron y les permitió seguir con vida.

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, fue la encargada de dar ese indulto a la pareja de animales llamados ‘Holly’ y ‘Jolly’.

With the power vested in me as Mayor of Miami-Dade County, I hereby grant a full pig pardon to Holly and Jolly this holiday season. This clemency represents a defining moment in the lives of these lucky lechóns – a true pork in the road.

I wish them both a happy life! pic.twitter.com/lmla2LIhZH

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) December 21, 2022