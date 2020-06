green

Así lo contó la presentadora de ‘La Red’ Mary Méndez en la emisión de ese programa de este domingo.

Según Méndez, a Juliana Galvis se le quebró un diente durante la cuarentena, por lo que tuvo que arreglar el daño ella misma con pegante, pues en ese momento, inicio del confinamiento, los odontólogos no estaban trabajando para evitar la propagación del coronavirus.

Sin embargo, ese arreglo no sirvió de mucho porque Juliana Galvis sufre de bruxismo, enfermedad que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula y rechinar los dientes, produciendo el desgaste de los mismos, generalmente cuando se duerme.

“A raíz de eso se le volvió a partir el diente, pero esta vez se lo tragó. Afortunadamente, ya fue al odontólogo y le pudieron arreglar el diente”, finalizó Méndez en ‘La Red’.

La actriz que también trabaja en ‘La venganza de Analía’ además fue noticia durante la cuarentena generada por la pandemia del COVID-19 porque un día lloró desconsoladamente después de salir de su casa y sentirse en una película de terror.

“¿En qué momento nos pasó esto? ¿En qué momento el mundo cambió? Caminé 3 cuadras con mi perro mientras llegaba al supermercado (donde no fui capaz de entrar) y no reconocí mi ciudad, ni a mi gente, me sentí en medio de una película de terror donde todos me miraban con miedo (y yo a ellos!)”, escribió Juliana en Instagram a finales de abril.