El artista ya había intentado debutar en la industria musical, pero según le dijo a Noticias Caracol, no logró pasar más allá de su círculo de amigos.

No obstante, Quintero sintió la “necesidad” de hacer algo por él y tras hablar con su esposa, la actriz Johanna Fadul, tomó la decisión de lanzar su proyecto musical, al que, de acuerdo con lo que le comentó a Caracol, quiere dedicar el resto de su vida.

“Yo no quería quemarme, quería dar un paso muy profesional. En el fondo de mi corazón, mi meta no es la fama porque yo he podido probar de eso acá. Es que la música realmente me hace vibrar y es un transporte que me lleva al corazón de la gente”, declaró.